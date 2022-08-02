美國銀行（BoA）最新報告指出，住宅抵押貸款額縮減與房屋相關支出降低，是美國房市陷入衰退的最新證據。在此同時，美國聯準會（Fed）激進升息與房價飆高，美國的住房負擔能力暴跌至2006年來最低紀錄。

美國新屋銷售大跌、建商信心下滑，和房屋開工萎縮，引發市場激辯房市是否跌入衰退。美銀提出2項最新數據凸顯房市低迷，是房市「大幅減速」的最新例證。

根據美銀數據顯示，美國第二季住宅抵押貸款額較一年前同期大減29％，降至145億美元，原因之一是聯準會大幅升息，讓借款成本大幅高於2021年的水準。

美銀在報告指出，自2022年開年以來，美國30年期房貸平均利率激增逾200個基點，「升抵2008年以來最高水準」。

根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）數據顯示，截至7月28日，美國30年期房貸固定利率達5.3％，反觀一年前利率僅有2.5％。

高利率加上房價躥揚，讓購屋置產變得更高不可攀。美銀指出，目前美國的住房負擔能力暴跌至2006年來最低紀錄。隨著房屋銷售速度趨緩，消費者在家具與房屋修繕等房屋相關的支出也跟著縮減。

值得一提的是，根據房地產網站Realtor.com與信用報告業者Experian指出，將近四分之一的房屋首購買家會在買房後的6個月內辦新信用卡。

美銀發現，家庭以美銀信用卡在家具與房屋修繕業者的支出逐漸減少，自今年3月以來，房屋相關支出便較一年前萎縮。美國西部與東北部地區的家具和房屋修繕支出降幅又格外大，分別減少7.4％與8.1％。

美國近期出爐的房市數據皆不理想，6月新屋銷售降至疫情爆發以來最低紀錄，7月建商信心創2020年5月以來新低，已連續7個月下滑，5月房屋開工暴跌至2年低點。