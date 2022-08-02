壽險業6月逢低進場加碼台股逾600億元，壽險概念股揭曉。最受壽險資金青睞的是高股息且未來看好的科技、電信股、食品股，如台積電、鴻海、聯發科、聯電、中華電、台灣大、遠傳、廣達與統一，都有至少四家壽險金控加碼，且各檔合計金額都約在數十億元到數百億元不等。

另外一個就是升息概念的金融股，如國泰金、富邦金、上海商銀，都有至少四家壽險金控加碼，合計加碼金額50～90億元不等，中信金、第一金及兆豐金亦有三家左右壽險金控加碼，合計加碼金額也是40～80億元之間。

五大壽險金控除富邦金第二季是明顯減碼、實現資本利得，台股部位第二季減少400億元左右，國泰金、新光金、中信金都有逢低加碼逾百億元，甚至是數百億元，開發金則是較小幅加碼，因此第二季台股部位不減反增。

國泰金、富邦金、新光金、開發金及中信金主要投資資金都是來自壽險子公司，即國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽，去年底投資台股成本新台幣約1.3～1.4兆元，還有2千多億元的未實現資本利得，但今年上半年因台股回檔逾18％，加上實現資本，到6月底五大壽險的台股部位多是未實現損失。

但為了累積下半年及明年上半年的獲利能量，國壽、新壽及台壽6月應有較明顯的逢低加碼台股，所以台股部位比第一季底不減反增，中壽則小幅加碼或換股操作，台股部位未減，但變動不像另外三家大。

富邦人壽上半年則是比較積極實現股票資本利得，落袋為安，也貢獻富邦金獲利，第一季實現股票資本利得逾400億元，4月及5月仍在持續，因此第二季呈現減碼台股，上半年加計股市回檔的市價減少，台股部位應少逾2千億元。

今年上半年台股波動劇烈，但壽險資金仍是喜歡穩定配息的高現金殖利率股票，6月有較大回檔時，就進場加碼台積電、鴻海、聯發科、聯電及電信三雄等，而美國聯準會6月已升息6碼，台灣央行亦升息1.5碼，有助金融股利息收益增加，因此壽險資金亦加碼金融股，二大金控龍頭、上半年獲利第三名的中信金、上海商銀及公股金控的第一金、兆豐金都是壽險資金進駐的標的。