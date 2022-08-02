氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(1日20時歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(2)日「季風環流」向西通過台灣，雲量增多、白天高溫下降至32、33度，略轉涼；各地有局部陣雨或雷雨，午後對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢，應提防「劇烈天氣」，各地區氣溫：北部25至32度，中部23至33度，南部24至33度，東部23至33度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日、週四(3、4日)「季風環流」已消散、其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面南台灣有強對流發展，並逐漸擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及較大雨勢；白天高溫升至35、36度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五至下週一(5至8日)台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；下週一東南部水氣增多、亦偶有局部短暫陣雨。

吳德榮提及，另外，各國模式皆模擬：週末起(第6至第10天)南海又有「熱帶擾動」發展，向西北移動，距台灣相當遠，但為末期模擬，應持續觀察。