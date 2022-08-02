（09：25更新）雨勢劇烈，水利署發布新北八里、淡水一級淹水警戒，可能開始積淹水，同樣一級淹水警戒的地區還有台南市七股區、桃園市龜山區。台南佳里區則是二級淹水警戒，3小時內可能積淹水。

低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象局將基隆市、新北市2縣市升級豪雨特報，台北市 、桃園市、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣大雨特報。今（2日）新北市有局部大雨或豪雨，桃園、台北市、臺南市、屏東地區及蘭嶼、綠島、澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

一早北北基等8縣市發布豪大雨特報。(氣象局提供)

以及氣象局針對桃園市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時，慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨警戒範圍為台北市北投區，新北市板橋區、三重區、中和區、新莊區、樹林區、鶯歌區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、三芝區、八里區；桃園市桃園區、蘆竹區、龜山區、八德區。

台灣被低壓帶壟罩，對流旺盛。(氣象局提供)

氣象局表示，今天（2日）仍受低壓帶影響，水氣增多，各地都有短暫陣雨或雷雨的機會，且停雨空檔減少、降雨範圍擴大，容易出現短延時強降雨，尤其中南部、東南部地區及各山區降雨較明顯，也容易累積到局部大雨。

而北部及宜、花平地的降雨雖較短暫，但局部地區雨勢仍較大，注意天氣的變化，外出攜帶雨具備用。直到周四（4日）低壓帶逐漸離開，降雨強度及範圍有減緩、縮小的趨勢。

溫度方面，氣象局表示，今天各地因雲量增多且下雨，高溫預估在30、31度左右，與前幾天相比下降明顯，感受較舒適些，而夜晚清晨低溫為26、27度。