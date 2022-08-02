民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天上午參訪中壢區興南里關懷據點問候長輩，她再酸希望民進黨桃園市長參選人林智堅要「轉大人」，自己面對市民與面對論文門，還有面對大家質疑他的誠信。她也說，林智堅和鄭文燦、鄭運鵬之間參選人是誰出來選大家很清楚，不要叫別人扛都推給別人來處理。

賴香伶日前在臉書上PO出哽圖，狠酸林智堅為媽寶抱鄭文燦大腿，也在文中說鄭文燦的未來請林智堅放手，但哽圖使用NBA圖片改圖，遭質疑是盜用照片。賴香伶說，哽圖這件事執政黨才是箇中高手，但希望大家更重視的部分，整個桃園市長選舉到今天，她的內文所寫及圖示應該是市民心有戚戚焉的感受，她是把這樣的事件用圖的方式讓大家一目了然。

她說，現今桃園市鄭市長是擔任林智堅參選人的主委，責任之重還有他在市政之下如何兼顧，這時候林智堅市長應該要「轉大人」，自己要站出來面對市民與面對論文門，也要面對大家質疑他的誠信，這是林智堅自己身為參選人不能假他人之手的地方。她也說，自己的哽圖用意良善，希望大家看到鄭市長與林市長、鄭運鵬幾位之間，參選人是誰大家都很清楚，不要叫別人扛都推給別人來處理。

至於綠營競選團隊已成形今早也開始大規模掃市場拜票，對此賴香伶說，她的步調一直從地方上的鄰里之間、市場掃街都沒有停下來，競選團隊當然大黨資源多能快速布建，小黨資源雖然有限，但相關的熱情與志工已經加入團隊行列中，在月底前不管是組織架構、志工團、後援會，相當的行動辦公室會讓大家耳目一新，希望用新的選舉帶動市民們熱情，也更加認識小黨、新政黨用不同的選舉思維來和大家建立新的政治文化。