統一超(2912)7-ELEVEN搶攻點數經濟再升級！領先零售推出「OPEN POINT點數折抵代收」服務，首波開放水費、電費、瓦斯費3大公共代收，1點OPEN POINT折抵1元，未來點數折抵代收項目將陸續擴大，提升消費便利性同時創造點數新價值。

根據7-ELEVEN內部統計，2022年上半年OPEN POINT點數規模近13億點，較去年成長近60%、點數規模創新高！由於icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具消費結帳可同時累積OPEN POINT點數的特性，帶動非現金支付交易金額逐年以10%成長。

統一超7-ELEVEN表示，OPEN POINT生態圈自2014年起便藉由「會員」、「點數」、「支付」三大策略，領先同業開啟OPEN POINT點數可跨集團內外多元生活場景應用，從食、衣、住、行、育樂深入近1,500萬會員每日生活圈，已開通18個通路、上萬個據點可購物直接折抵點數當現金花，同時OPEN POINT APP每周更新點數兌換活動，咖啡、美食、網購金、交通點數、銀行紅利、航空里程、加油金、共享乘車金、旅遊折扣等超過50大品牌、上百種商品與服務皆可兌換，OPEN POINT點數多元生活體驗與應用，帶動今年上半年使用人次較去年成長近1倍。

統一超OPEN POINT點數跨領域自8月2日起服務再進化，領先零售推出「OPEN POINT點數折抵代收」服務，首波開放水費、電費、瓦斯費3大公共代收，持帳單就近到6,500家7-ELEVEN，使用OPEN POINT APP會員動態碼、icash2.0、icash Pay或OPEN錢包嗶一下，即可快速完成點數折抵代收帳單，1點OPEN POINT折抵1元，未來點數折抵代收項目將陸續擴大，提升消費便利性同時創造點數新價值。

除點數結合代收打造便民服務外，7-ELEVEN持續創新點數多元使用場景，首創業界以OPEN POINT點數整合小七集點卡推動「雙數位點數公益捐點」模式，打造在地最大的數位勸募服務平台。