針對國軍下令自2日上午8時起至4日中午12時止，強化戰備整備指導期間，但戰備等級仍為承平時期「經常戰備時期」。戰略學者揭仲認為在共軍還未出現武力犯台徵兆，例如大規模人力物力的動員、部隊與物資前運至東南沿海的情況下，國軍確實不必過早提升戰備等級，以免引發連鎖效應。揭仲說，目前國軍是在不先提升戰備等級的狀況下，把可做的動作「作好、作滿」；先行派兵力進入台灣周邊海空域重要的戰術位置附近待命，以強化對共軍活動的監控，同時增加當出現臨時、未預期之緊急狀況時的應變能量，這些都是必要的措施，也可顯示國軍不示弱的姿態。

不過，揭仲也表示，雖然美中台三方應該都有避免發生直接軍事衝突的默契，但在台灣周邊共軍與國軍的軍事活動都大幅增加，且未來可能持續一段時間的情況下，萬一發生意外事件，還是有可能讓局勢迅速升溫，引發各方都始料未及的軍事衝突。

至於裴洛西確定造訪台灣，揭仲表示，共軍可採取的動作非常多，但本質上應該還是一種武力展示或威脅，目的是要做出被外界、特別是台北與華府認為強有力的反應；過程中還是會注意避免與美軍甚至國軍爆發直接衝突。因此，中共派軍機近距離監控、甚至干擾裴洛西專機的機率應該不高。

揭仲認為共軍武力展示或武力威脅行動的對象，應該還是以台灣為主要目標，手段上則非常多元，包括派海空兵力針對海峽中線的高強度挑戰行動、在台灣周邊海空域與東引坵等島嶼附近舉行一定規模以上的聯合演訓、火箭軍飛彈旅大規模實彈射擊演習(不排除動用東風17、鷹擊21或東風21D等飛彈對海面目標進行實彈射擊)、北部戰區或中部戰區地面部隊運用滾貨輪實施跨戰區增援演習，與派無人機進入東引、金門與馬祖等外島周邊12海里之空域等。

揭仲指出，值得注意的是，共軍可能會從可動用的多種手段中，挑選許多項目，並在接下來一段時間內連續、密集地實施，再配合經過設計的訊息操作，例如由中央軍委派出高階將領、甚至前進指揮機構進駐戰區聯合作戰指揮中心，營造出共軍在對武力犯台的各階段進行演練的印象。