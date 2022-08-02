美國眾議院議長裴洛西傳將於今日夜間訪台，美軍在台灣海峽南北兩端附近部署了2個航艦戰鬥群，同時東亞美軍基地也進入戰備支援狀態。根據消息人士透漏，中共目前己服役的2艘航艦遼寧艦與山東艦已分別於近離開其駐地母港青島與三亞，分別將部署我國北方東海防空識別區，以及東沙島東北方我國防空識別區西南邊緣。

消息人士指出，遼寧艦已於7月31日自青島出港航行，預計往南航行，將會抵達東海防空別區內進行佈署;另外駐紮於海南三亞的山東艦，也在隔日於8月1日出港，預計抵達東沙島東北方，我國防空識別區西南角部署，兩艘航艦並不會進入台灣海峽。

目前美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航艦，以及載有F-35B戰機的美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里」號（USS Tripoli，LHA-7）都在南海邊緣靠近台灣的海域執行任務。因此山東號任務應與就近監控雷根號動態有關。

至於美軍另一艘兩棲突擊艦美利堅號，也在日本長崎出港。遼寧號位置也相對可方便監控美利堅號。

消息人士指出，大陸可能會在近期內調集北部戰區與南部戰區的海空兵力，以優勢的機艦數量實質擾台，同時否定海峽中線的原有默契，這將對國軍形成極大壓力。