捷迅(2643)董事會通過第二季財報繳出令人驚豔成績，雖然第二季大陸出現封城清零，導致物流不順，供應鏈中斷，但捷迅在多家電子業大客戶大單加持下，單季獲利創下史上新高，每股盈餘5.17元。

總計捷迅第二季營收15.29億元，年增34.57％，稅後淨利1.55億元，年增154.6％，每股盈餘5.17元，再次創下連17季獲利成長的佳績。各項服務項目營業佔比中，空運服務66％，年增30.43％；海運服務占比25％，年增26.72％；其他服務占比9％，年增12.64％。

捷迅指出，自今年3月以來，美國貨幣寬鬆政策加上高關稅影響，通貨膨脹導致終端消費疲弱，消費電子及量販零售業者陸續調降今年財測；而俄烏戰事開打以來，各類物價齊揚、經營成本墊高，歐洲市場也加劇面臨能源危機，大陸4到6月清零政策下造成生產指數未達預期，全球經濟出現衰退。

捷迅抱持憂患意識、並挑戰成長，在大多業者面臨供大於求所帶來的運價驟跌、營收下降的同時，持續優化整合型的物流服務，提供客戶靈活解決方案，使運輸成本有效管控，且時效更快速便捷。

該公司不但解決國與國運送間的艙位、運價問題，也能一併將發生在出口地、進口端的陸路運輸、海關、碼頭、拖車司機、倉儲各類問題有效解決，因此，除了原本長期支持的國際科技大廠第二季持續下單外，亦加入許多新客戶，使得第二季營運再創高峰。

累計上半年營收28.11億元，年增27.63％，稅後淨利2.43億元，年增123.24％，每股盈餘8.11元。