新園鄉長方冠丁與縣議員劉孟君挹注新園消防分隊建置健身房，健身器材應有盡有，讓消防弟兄隨時鍛鍊、勝任各種挑戰。（新園消防分隊提供／謝佳潾屏東傳真）

新園鄉長方冠丁與縣議員劉孟君挹注新園消防分隊建置健身房，健身器材應有盡有，讓消防弟兄隨時鍛鍊、勝任各種挑戰。（新園消防分隊提供／謝佳潾屏東傳真）

台劇《火神的眼淚》將基層消防辛苦一面搬上螢幕，每次出任務都要背負重達40公斤以上的裝備，為此，屏東縣新園鄉長方冠丁與縣議員劉孟君挹注新園消防分隊建置健身房，健身器材應有盡有，讓消防弟兄隨時鍛鍊、勝任各種挑戰。

新園鄉長方冠丁指出，面對日益複雜多變的災害模式，相信站在第一線的消防弟兄需要更科學化的訓練裝備以強健體魄，因此與縣議員劉孟君特地挹注資源協助新園消防分隊建置健身房，且專業性不輸連鎖健身房，所有重量訓練器材應有盡有。

方冠丁說，綜合訓練機、跑步機、雪橇機、推胸及高拉背肌訓練器、跳箱、槓啞鈴與槓片組等，全部都可在新園消防分隊的專屬健身房看得見也用得到，相信有了這套「神兵利器」加入後，新園消防分隊的弟兄們將練就一身「戰肌」，大幅提升搶救效率。

對於公所與議員的協助，新園消防分隊感激不已，廖姓消防人員指出，每次出任務除要背負重達40公斤以上的裝備，如救助繩索、滑輪鉤環、破壞機具、潛水重裝等外，還要搬運傷病患，在體能負荷上是很大挑戰，如今有更新更齊全的鍛鍊設備可使用，對大家來說是一大福音。

新園消防分隊為感謝鄉長與縣議員的慷慨解囊，特地委請美術畫手繪製別出心裁的「Q版卡娃伊」感謝狀，送給方冠丁與劉孟君，分隊長林世民說，感謝狀上畫著Q版的鄉長與議員，還有同仁們親手寫上的感謝語句，2人收到後都非常開心，笑稱有夠像。

劉孟說，力挺消防弟兄是她應該做的事，每當災害發生時，消防人員總是爭分奪秒，急如星火奔赴如同戰場的現場救危扶傷，這張感謝狀她會好好保存紀念，同時也將持續當基層警消的最強後盾，給予最大的協助。