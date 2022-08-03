炎夏高溫，運動過程的補水大有學問。醫師表示，根據研究指出，在運動的過程中，人體的核心體溫都會持續地上升，相較於溫水，喝冰水來補水的人，較能延緩其核心體溫的上升，有助身體散熱，也有助於運動的表現，並延長運動時間。

近來天氣炎熱，為避免因高溫導致的熱衰竭、甚至中暑，如何安全運動、維護健康相當重要，台灣運動醫學學會副祕書長林杏青表示，為避免人體的核心體溫過高，有效降溫相當重要，醫學上認為，此時喝冰水會比喝溫水者，更能避免核心體溫過高，有助人體健康。

林杏青並表示，有研究指出，在運動過程中，身體的核心體溫會持續上升，但比較喝4℃的冰水跟22℃溫水的受試者，發現補充4℃的冰水可以延緩身體的核心體溫上升速度，進而延緩疲勞發生，有助運動表現。「有些長距離的耐力運動，例如馬拉松、騎單車，運動前先飲用冰水降低核心體溫，是一個有效的運動策略。」

營養師戴岑樺在其臉書「叮噹營養師」也表示，脫水不利運動表現，所以在運動前中後都需要補充水分，尤其運動中的補水相當重要，如果是戶外很熱的狀況下，流汗程度爆棚，喝冰水對運動表現會有正面的影響，但如果是室內、冷氣很強，流汗程度不多時，此情況下是否還需補充冰水，就看個人選擇了。