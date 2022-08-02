美國聯邦眾議院議長裴洛西2日訪台，桃園市長鄭文燦表示，裴洛西不僅是《臺灣關係法》的重要推手之一，在各項友台法案中也都長期堅定地支持，歡迎訪問團到訪台灣。

鄭文燦說，我曾在2019年的夏天到美國訪問，在抵達華府期間，於美國眾議院拜見裴洛西議長，並當面感謝她對台灣的支持。

鄭文燦指出，裴洛西不僅是《臺灣關係法》的重要推手之一，在各項友台法案中，也都長期堅定地支持。我深信台灣是美國在印太地區堅定的盟友，我們會繼續勇敢自信，追求自由民主的普世價值。