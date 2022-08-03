美國眾議院議長斐洛西來台訪問，引發中國大陸強烈反對，台股擔心兩岸關係緊張衝擊，出現震盪向下格局，對此，台新投顧最新出具報告指出，短期台股震盪難免，預估拉回幅度在5％以內，但中期持續彈升。

台新投顧針對未來中國大陸可能的三重情境，先以情境二機率較高來看，情境二認為，中共可能的反應包括，於台灣外海軍演、設禁航區、試射飛彈（單次）；飛機越過海峽中線；中共對專機進行電磁干擾；中共對專機進行射控雷達鎖定，台股表現方面，短期震盪回檔5％以上，隨後中期彈升。

情境一出現的機率為「中」，中共的反應可能包括，於台灣外海軍演，設禁航區、試射飛彈（長期）；共軍飛機盤旋外島上空；共軍軍艦包圍外島，如東引、東沙島等。台股表現將是短期大幅震盪，回檔8％，中期低檔盤整。

情境三出現的機率「低」，中共可能的反應是擴大中國沿海軍事演習，台灣為假想目標；中國以大量飛機干擾美方飛機與台灣近海。台股表現是短期震盪回檔2％，反應後持續中期彈升。