近日智利北部一處銅礦場，驚現一個直徑約25公尺、深度達200公尺的神秘天坑，相關單位接獲通報後，立刻前往現場調查，但並未在天坑底部發現任何物質，只知道裡面存在大量的水，目前仍在釐清天坑形成的原因。

(影片來源/YouTube/South China Morning Post)

根據《路透社》報導，智利首都聖地牙哥（Santiago）以北約665公里處的蒂拉阿馬里利亞（Tierra Amarilla），上月30日驚現一個神祕天坑，直徑約25公尺、深度至少200公尺，天坑所在的土地為加拿大倫丁礦業公司（Lundin Mining）所有，是一處銅礦場。

智利國家地質和礦業局局長蒙特內哥羅（David Montenegro）表示，他們得知消息後，立刻派專家前往現場，「我們還沒在底部檢測到任何物質，倒是看到裡面存在大量的水」。

目前礦業公司已經將靠近天坑的礦場入口到工作區域關閉，並在聲明中強調，這個天坑沒有影響到任何員工和居民，「距離天坑最近的住家在600公尺以外，距離人口稠密區和公共設施也有近1公里遠」，目前智利當局正在調查天坑形成的原因。