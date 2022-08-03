統獨兩派分別聚集陳抗，但因未申請，警方在場區隔以防制衝突。（警方提供）

美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，繃緊兩岸神經，外交部、國安局與警政署出動大批人力規劃維安勤務「鴻賓專案」，在今天傍晚裴洛西結束行程為止，警方共動員逾2000名警力，期間雖有統獨兩方人馬聚集，但在警力防制驅散下，沒實際發生衝突，維安任務順利達成。

警政署保安組指出，昨（2）日夜間美國眾議院議長裴洛西來訪，旋即於今（3）日下午結束行程，時間雖短，但因裴洛西身分特殊，國際高度關注，警政署接獲裴洛西一行的維安任務，便立即啟動「鴻賓專案」，縝密規劃，統合台北市、新北市、航空、國道等警察局及保六總隊等保安警察，全時、全程、全面掌握危安狀況，妥適部署應處。

警政署長黃明昭要求各警察任務機關比照重要人士全面提升相關維安勤務，以求警衛萬全，更指示相關蒞臨場所應以大型聚眾活動應處方式妥適部署。警政署表示，本次勤務特由特勤及偵查幹部帶班編組成機動處理小組機動應處，做好安全辨識，依法嚴正執法，展現警察維護治安、保護外賓安全的決心。

黃明昭在裴洛西抵台前，告訴維安幹部，警察維護社會治安責無旁貸，面對任何危安挑戰，警察有安定社會之能力與信心，絕對不容不法滋擾分子藉機滋事或擾亂治安及社會秩序。凡涉及不法行為，必將貫徹嚴正執法決心，嚴查嚴辦。

警政署指出，今日美方行程包含訪問立法院與到總統府拜會蔡總統及參訪景美人權園區。從昨日迄今，歡迎支持裴洛西來訪的「臺灣國」與抗議反對的「中華統一促進黨」等多個不同立場團體，因未申准集會且主張不同，加上動員群眾抗爭，經轄區台北市、新北市政府警察局及保安警察第六總隊，秉持「保障合法」、「取締非法」、「防制暴力」原則，妥適部署警力，依法舉牌警告、命令解散，並積極維護現場秩序，妥予適當區隔以防制衝突，民眾經短暫停留後均和平離去，無衝突事件發生，防處得宜，依法如實如質達成維安任務。