隨著人工智慧（AI）、機器學習（ML）持續推高對於計算能力需求，架構於傳統並行連結記憶體的雲端計算和資料分析等工作，卻因為處理器記憶體通道的限制，已經逼近效能提升的瓶頸。Microchip宣佈擴大旗下串列連接記憶體控制器產品陣容，推出基於Compute Express Link（CXL）的新型SMC 2000系列智慧型記憶體控制器，使CPU、GPU和SoC能夠利用CXL介面連接DDR4或DDR5記憶體。

該解決方案可為每個核心提供更大的記憶體頻寬和更高的記憶體容量，協助新世代CPU優化應用工作負載，進而降低資料中心的整體擁有成本。

低延遲SMC 2000 16x32G和SMC 2000 8x32G記憶體控制器針對CXL 1.1和CXL 2.0規範以及DDR4和DDR5 JEDEC標準而設計，並支援PCIe 5.0規範速度。SMC 2000 16x32G是業界容量最大的控制器，有16條通道，傳輸速度為32 GT/s，同時支援兩個DDR4-3200或DDR5-4800通道，大幅減少了每個記憶體通道所需的主機CPU或SoC接腳數量。

典型的CXL連接的記憶體模組包括512GB或以上記憶體，提供了有效的機制來增加處理器核心可用的記憶體頻寬。這種新的模式轉變讓資料中心營運商能夠根據實際應用需求，部署更大範圍的記憶體與CPU核心比例，進而提高記憶體使用率，降低整體擁有成本(TCO)。

Microchip資料中心解決方案業務部副總裁Pete Hazen表示，Microchip很高興向市場推出我們首款基於CXL的串列記憶體控制器。我們很早就認定CXL是一項顛覆性技術，並積極參與相關標準的制定。Microchip在記憶體基礎設施市場持續深耕，致力於提升廣泛的SoC應用效能和效率，以支援高效能資料中心應用不斷升高的記憶體要求。

CXL聯盟主席Siamak Tavallaei表示，成立CXL聯盟的初衷是向業界提供一個開放標準，以提升下一代資料中心的效能。我們很高興看到Microchip作為CXL聯盟的重要貢獻者，推出了一款CXL解決方案，有助於為高效能異構計算構建新的生態系統。

Microchip基於SMC 2000 CXL的記憶體控制器採用創新設計，提供可靠性、可用性和可維護性（RAS）功能，將解決方案的效率和效能提升到新的水準。透過CXL連接，SMC 2000外部記憶體控制器使CPU或SoC能夠利用具有不同成本、功耗和效能指標的多種媒體類型，而無需為每種不同類型媒體整合專門的記憶體控制器。例如，借助支援DDR-4記憶體的SMC 2000控制器，僅支援DDR5的先進CPU現在也可以重新使用DDR-4記憶體進行擴充。而雙重簽名認證和可信任平臺支持、安全除錯和安全韌體更新，則可確保基於CXL的SMC 2000控制器能滿足所有關鍵的儲存和企業應用安全需求。

資料中心應用工作負載對於未來的記憶體產品的要求，是能夠提供與今天基於並行DDR的記憶體產品相同的高效能頻寬、低延遲和可靠性。CXL平臺是近年來最大的行業顛覆性技術之一，為CPU帶來了新的標準序列介面，可將記憶體擴展突破並行DDR介面，為資料中心提供更高的效率和效能。