清境農場最新引進的瓦萊黑鼻羊。（清境農場提供／廖志晃南投傳真）

仁愛鄉清境農場，3日在青青草原觀山牧區，舉行夏季牧場大遊行，除了最新引進的瓦萊黑鼻羊亮相與遊客互動，還邀請南投市營北國中舞龍隊，由鳳凰、龍與雄獅進行氣勢磅礡的表演，獲得觀眾熱烈喝采。

清境農場場長彭松鶴表示，從奧地利引進的瓦萊黑鼻羊，是原產於瑞士瓦萊州的綿羊品種，今年6月20日抵達清境農場，對高山氣候有很強的適應能力，雖然瓦萊黑鼻羊臉部漆黑，讓人看不透五官和表情，但其實綿羊性格溫馴很可愛，暑假期間，在青青草原天長地久棧道，就可與牠們近距離接觸。

營北國中舞龍隊由長黃美玲領軍、吳政翰主任指導，在觀山牧區遊行演出，成為吸引遊客目光的焦點，獲得觀眾熱烈回響；黃美玲表示，學校成立舞龍隊，秉持「給所有的孩子一個表現的舞台，讓孩子們都被看見」的理念，舞龍同時練習面對人生的態度，就像龍在追逐龍珠，努力追求自己的夢想。

彭松鶴表示，今年首次舉辦的夏季牧場大遊行，邀請營北國中舞龍隊演出，讓遊客有精采的視覺饗宴，也希望參與演出的隊員與瓦萊黑鼻羊互動、觀賞馬術秀，留下美好回憶。8月24日前，每周三推出夏季牧場大遊行，讓遊客體驗農場牧羊人的工作日常，還可以到大風車平台，欣賞牧場同樂會。

清境農場國民賓館將於9月推出吃喝shopping滿額優惠，住宿旅客至特產直營店及中西餐廳消費，出示證明或房卡就有優惠；9月軍人可享住宿特別優惠，10月榮光煥發優惠方案，憑榮民證可享住宿與折價券等限定優惠。