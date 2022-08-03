花蓮縣卓溪鄉立山村一棟民宅今傳出火警，所幸火勢在30分鐘後控制，無持續延燒跡象，且警方也在現場逮到嫌犯，將依公共危險罪嫌送辦。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣卓溪鄉立山村一棟民宅今傳出火警，火勢快速延燒，經消防隊出動車組前往打火後於30分鐘控制，不過室內已慘遭祝融燃燒殆盡。警方在現場逮到一名37歲疑似縱火的謝姓男子，經訊問後，謝男坦承是自己所為，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

卓溪鄉立山村立山部落一棟民宅今上午7許發生火警，民眾見屋內不斷冒出濃濃白煙，趕緊通報119前往救援，由於火勢快速蔓延，火舌不斷從窗戶竄出，經消防局出動1車5名員警消及5名義消前往打火後，於30分鐘後控制火勢。

警方隨後在現場逮捕一名疑似縱火者，經查為37歲謝姓男子，帶回訊問後，他坦承是自己所為，最後被依公共危險罪嫌移送法辦。

由於該名宅並非首次發生火警，據附近鄰居表示，這次是屋舍第3次失火，研判謝男疑因情緒不穩才多次縱火，不過警方表示，因附近沒有監視器，無法證明前2次火警是由他而起，不過會持續調查。