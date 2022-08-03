求職時漫長的等待與無數次的面試，常常讓人感到相當煎熬，很難想像居然有人會不假思索地回絕面試機會。一名網友日前分享一張對話記錄，人資前一秒才通知面試，下一秒求職者居然狠心拒絕，而背後的真實原因，竟然差點逼哭人資。

原PO在臉書社團《爆廢公社》中發文，附上的照片是求職者和人資的對話截圖，人資首先表示，「我看了您的履歷了，想和您進一步溝通一下」，沒想到求職者居然不假思索地回覆，「對不起，我想我不符合貴公司的要求」。

人資對於求職者的回應感到詫異，緊接著詢問「不會啊，為什麼這麼說？我們都覺得您符合我們需要的條件」，求職者回應，「都快晚上11點還在加班，我沒辦法接受」，這番話瞬間重擊人資的心，他崩潰回應「⋯你再說，我就要哭了」。

求職者發現人資深夜居然還在加班，因此直接回應「我不符合貴公司需求」。（圖／取自爆廢公社）

雖然這段對話記錄的真實性不得而知，但貼文曝光後在網路引起熱烈討論，「讓我想起XX維修站工程師，下班打00：00的卡」、「這人資是出來抓交替的吧XD」、「真的很需要哭」、「講到心坎裡，笑死」。

也有不少人分享真實經驗，「我還真的遇過半夜一點回我應徵訊息的，是老闆本人…還在加班」、「有看過某家公司，行政小姐半夜12點多還在印資料」、「某次面試問問題，問到最後小主管自己說：對耶我怎麼還沒離職」、「我曾經在晚上8點，通知廠商記得隔天要進場施工，結果居然有人接電話，後來我們就成了不錯的朋友」。