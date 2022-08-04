創作歌手謝孟其推出首支台語單曲《巷仔口》描寫祖孫情，之前曾因畢業歌風靡網路的他，因感懷從小至大爺爺的疼愛，「我最懷念台南外公的滷肉和滷蛋」，決定用親切的母語創作，打造出台灣新世代的親情歌，謝孟其表示，旋律1天之內就寫好，「但台語詞容易有倒音的問題，我花了近三個月時間反覆修改、慢慢推敲，甚至砍掉重練」。

他提到，這次第一次創作台語歌曲，所幸因緣際會下，得到台語天后龍千玉的肯定，她一聽到成品後，說出內心感受，「我覺得很棒、很清新，咬字也很清楚、感情也很自然，好聽」，讓謝孟其如吃了定心丸，非常感動龍千玉不吝指點、提攜後輩，也更有信心繼續創作台語歌。

父親節將至，他希望把這首歌獻給全天下的爺爺和父親，更坦言雖然現在工作忙碌，日前特地回台南陪外公外婆，重溫祖孫情，也適逢父親生日，謝孟其特別送給爸爸一台平板，祝爸爸父親節快樂、生日快樂。