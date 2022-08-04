大陸官方宣布自4日12時至7日12時，於台灣本島四周多處海空域進行軍演，密集和範圍更甚1996年飛彈危機，掀起台灣民眾高度關注。一名網友詢問，以台灣第一島鏈及晶片地位，如果發生衝突世界一定會幫吧？底下有留言表示，已經香港和烏克蘭兩個前例，很難說；但也有人主張，自立自強比較實在。

這名網友在PTT八卦板表示，烏克蘭對各國無特別利益，但台灣是世界晶片命脈，在有科技就有實力的現代，台灣被打相當於掌握未來10年的科技實力落入大陸手中，加上第一島鏈的關鍵位置，一旦台灣被擊破，美國的戰略利益大受損，因此他認為，「台灣被打，全世界不可能不幫吧？」。

文章曝光掀起熱議，不少網友認為有很大的不確定性，「看完烏克蘭，我覺得很難說」、「看到烏克蘭我就沒信心了」、「你真以為台灣是世界中心嗎？」、「說實在不一定」、「關心但不介入」，有網友表示，已經有香港演一個小的，烏克蘭演大的，還要相信歐美？

但也有網友主張，與其別人幫忙，不如靠自己，「自立自強吧」、「聽聽就好了，靠自己比較實在」、「不要整天想要別人幫！自立自強最重要！」、「靠自己比較實在，烏克蘭要靠美國早就投降了」、「不用想這個，做好最壞打算就對了」、「天救自救者」。