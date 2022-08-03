裴洛西訪台，政治正確只能「歡迎」？美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，執政黨綠營一片讚聲，就連國民黨部分高層也表達「歡迎」；但國民黨前台北市議員、革實院長羅智強則舉烏克蘭女孩的話「大多數烏克蘭人也曾覺得不會開戰」，直呼「台灣不能沒有人『憂天』，更要有『憂天』的自由」。

羅智強今(3日)在臉書發文表示：「説『歡迎』很簡單，所以不分朝野一起說，我也歡迎裴洛西和任何國際友人來台灣訪問；但台灣現在最可憂的是，沒有説『擔心』的自由，誰說出擔心的話，就變成幫助中共恐嚇台灣人民的『中共同路人』。」

「然而，大家都把和平當成可以天荒地老的理所當然，連說擔心的自由都沒有的時候，戰爭還有多遠？」羅智強直言，「我反對中共打壓台灣，我譴責中共軍事演習恐嚇台灣；但我擔心、我害怕、我不要台灣變成第二個烏克蘭，這就是我的心聲。在俄軍正式入侵烏克蘭前，和這位烏克蘭女孩說的一樣，我看到的新聞也是，大多數烏克蘭人也覺得不會開戰，然後呢？」

羅智強說，「現在中共決定連續三天環台軍事演習，最近的演習，距離高雄只有20公里，這根本是『侵門踏戶』、『門前耀武』；我反對也譴責中共這樣的蠻橫，但我也想問問政府，我們的政府作好準備去掃蕩兵臨城下的解放軍了嗎？如果這樣的門前軍事演習成為常態，政府打算怎麼辦？」

「兵臨城下，台灣不分藍綠，看起來都不擔心，覺得中共只是紙老虎，虛張聲勢罷了；也許是，也許不是，我不免疑惑：就算這次中共的三天軍演，最後虎頭蛇尾草草的收場，台灣仍可繼續歌舞昇平，嘲笑『習近平不敢』；那下次呢？明天呢？明年呢？也許我只是杞人憂天，我希望我是杞人憂天，但台灣不能沒有人『憂天』，更要有『憂天』的自由。」

網友表示，「強哥說出了人民的心聲，這兩天關心事件的發展，我也在『憂天』（羅：盡一份言責而已）」、「強哥知道當年勸阻慈禧太后不要對八國聯軍宣戰的五位大臣，被處死嗎」、「明知道有這種後果，這些政客為什麼要挑釁呢！她拍拍屁股走了，有考慮後果嗎？有考慮我們的安全嗎？」、「當大家都在笑中共不敢時，有人發現他們正在和兵推時用的模式一樣嗎？1.宣佈台灣海峽是中國內海，2.在台灣週邊實施軍演，昭告不得進入，3.大規模集結部隊，還差一點就不用電腦兵推了，直接實兵演練了。」