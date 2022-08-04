嘉義市有事青年行動團隊走訪菜市場留聲。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市有事青年行動團隊推展食農教育。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市有事青年行動團隊帶小朋友認識東南亞特色文化。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市3年來透過「有事青年」創新平台鼓勵青年來嘉在地創生，已有佇嘉木團隊駐嘉推展攀樹及木業相關活動，今年第3屆有事青年行動有全國16間大專院校共33隊青年學生，從永續發展、地方創生等2大面向發掘嘉義市的前世今生及未來「潛景」，25日將於嘉義文創園區發表成果。

市府智科處表示，市府自2019年起搭建「有事青年創新平台」，鼓勵青年人才直接投入地方創生、永續發展的議題，學習導入設計思考、重視社會創新，用實際行動來尋求解決之道，促使青年互助合作，積極參與社會，促進城市發展。

有事青年平台的活動以16至30歲青年為對象，今年是第3屆舉辦，於1至2月間徵選，共有70件提案，評選出33支團隊，分為高中職組、進階組（大專院校及社會青年），由市府補助5萬元、10萬元作為執行經費，將於8月25日在嘉義文創園區發表成果。

市府智科處表示，這33支團隊來自全國16間學校，以永續發展、地方創生等2大面向採取行動，如中正大學團隊「偷故事的人」，以嘉義市柑仔店為據點，設計一套城市實境解謎遊戲，希望藉由沉浸式體驗重新認識柑仔店，進而能保存日漸式微的柑仔店。

另有團隊「貳拾」帶領學童認識東南亞文化; 台南應用科技大學「故事留聲」團走訪菜市場錄下聲音景物；嘉義大學「食食在在─食農與衛教的先鋒」團隊，透過講座、走訪食材來推動食農教育，並與學校研發團隊共同設計推出一款偵測吞嚥狀況的新式輔具。