正文科技(4906)今年雖然訂單滿手，但因多重利空併發，上半年營收表現仍不若去年同期，小減0.83％，上半年EPS僅0.31元，不若去年同期的EPS 0.87元，正文強調，上半年主要獲利來自六月，下半年仍將延續六月的步調前進，下半年營收、獲利將較上半年顯著成長。

受到新冠肺炎疫情干擾，再加上零組件供應狀況不穩，成為影響營收表現的不確定因素，正文指出，今年4月中國大陸政府嚴格的封控政策導致昆山廠4月份近乎停擺，拖累第二季表現，致上半年營收跑輸去年，經統計上半年累計營收為116.66 億元，相較去年同期衰退0.83％，毛利率為9.35％；稅前淨利為2.86億元；稅後淨利為2.16億元；每股稅後盈餘為0.31元。

正文指出，其實公司的訂單需求十分強勁，業績成長受阻主要是受到大環境的影響，不單四月份因中國大陸政府嚴格的封控政策導致昆山廠四月份近乎停擺，連帶供應鏈也受到影響，就連越南廠的供料狀況也受到掣肘。

展望未來，正文指出，在烏俄戰爭及疫情持續延燒的狀況之下，今年上半年本業營運在5月才逐漸好轉，上半年雖然 EPS只有0.31元，但本業主要獲利來自6月份，展望下半年度，可以期待營收持續維持高檔水準，下半年度的營收獲利相較上半年將有機會顯著成長。