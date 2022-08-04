下半季一勝難求的統一獅今天賽前雖然做出教練團異動，希望能夠拯救低迷的打線，無奈還是遭到樂天桃猿黃子鵬壓制，以1比4吞下8連敗。

面對桃猿先發投手黃子鵬，獅隊雖在2局下靠著林子豪陽春炮追平，但接下來都無法找到突破機會，守備也出現狀況。

5局上桃猿守棒打者郭嚴文就敲出二壘安打攻佔得點圈，余德龍敲出游擊滾地球，游擊手林靖凱傳三壘發生失誤，也讓郭嚴文跑回超前分。張閔勛短打又讓獅隊發生失誤，桃猿單局攻下3分奠定勝基。

黃子鵬主投7.2局投出8次三振、沒有任何保送，被敲5支安打包含1發陽春炮，失1分拿下本季第8勝（另有1敗）成為本土勝投王，僅次於狂威、鋼龍的9勝，自責分率1.97暫列第一。

獅隊下半季一勝難求，賽前也做出教練團異動，將原二軍綜合教練兼打擊教練陳連宏轉任一軍打擊教練，而原一軍打擊教練卡麥隆將轉任助理打擊教練，但仍無法幫助球隊贏球，加上上半季最後一場，近期苦吞8連敗。