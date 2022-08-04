義大皇家酒店休閒設施-室內水療池。（義大皇家酒店提供）

義大皇家酒店。（義大皇家酒店提供）

義大皇家酒店豪華客房。（義大皇家酒店提供）

國內旅遊開始熱絡，加上交通部觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠」、「悠遊國旅-3折遊樂園」雙重優惠，還有高雄市政府於8月底前推出的「週間補到千、週五又補五」加碼，今年暑假在高雄玩、住高雄飯店最划算。其中，渡假勝地義大世界內的義大皇家酒店自即日起至8月31日止，為喜歡不受行程約束的旅遊玩家規劃「自然醒」住房專案，週一至週四入住豪華客房一晚3299元(專案不含早餐)，參加悠遊國旅及高雄市加碼活動符合資格，每晚每房最多折抵1500元房費，等於雙人1799元起即可在星級旅館渡假，享受飯店裡上千坪的休閒設施，鄰近還有700個品牌的OUTLET MALL，還可以3折門票票價在樂園盡情遊玩，免舟車勞頓，在義大世界就可定點玩透透！訂房電洽(07)656-8158或至官網訂房。

除了親子客層選擇暑假出遊，很多學生族群也會利用假期舉辦班遊。結合住宿、樂園、購物的義大世界，今年因為有住宿補助，還有主題樂園折扣優惠，成為近期國旅夯點，義大皇家酒店自即日起至8月31日止特別推出學生或小資族最愛的「自然醒」住房專案，週一至 週四平日入住12坪大的豪華雙人房一晚，原價11000元，專案優惠3299元，續住第二晚也 只要2999元，超值價即可免費使用飯店裡包括戶外戲水池、室內水療館、三溫暖、健身房 等上千坪的休閒設施，符合悠遊國旅及高雄加碼優惠資格，每房每晚可折抵1500元，最多 可省3000元，若入住日為週五或週日，每房每晚則須加價1000元，週六入住每房加價 2000元(週六不適用續住專案)，而鄰近的義大遊樂世界同樣有國旅補助優惠，週一至週五 成人票269元、12歲以下學童也只要174元，就可暢玩各種設施，暑假期間推出的「義世界 水漾運動狂歡節」更是媲美泰國潑水節，另外，義大世界購物廣場也有多家知名品牌的超值 折扣或快閃活動，來到義大世界渡假，無論住的、玩的或買的都令人滿意。

不喜歡人擠人、行程受拘束的旅遊，一站式旅遊服務的義大世界是最佳選擇，義大皇家 酒店推出小資族專屬的「自然醒」純住房專案，搭配觀光局悠遊國旅補助與高雄加碼，週日 至週四入住，平日每晚每房扣抵1500元，週五也可折抵500元，每人不用900元就可以在賴 在度假飯店內享受假期。訂房專線(07)656-8158。