日本外務省副秘書長森健良4日宣布，中國軍方當天發射的彈道導彈中有5枚落在了日本的專屬經濟區。森健良在與中國駐日本大使孔鉉佑的電話會談中提出強烈抗議，並要求中方立即暫停軍事演習。多名日本政府相關人士還透露，可能是中國在台灣周邊舉行演習的局勢影響，日中兩國政府決定取消原定4日下午在柬埔寨實施的中日外長會談。

日本防衛省公布中國11 枚導彈其中9枚的發射與落點路徑圖，其中第5至第9枚都落在日本專屬經濟區內 ，日方已就此向中方表達抗議。（圖／日本防衛省）

據《日本產經新聞》報導，日本外務省副秘書長森健良譴責中國發射導彈時說，「導彈落入我國附近的水域，包括我國的專屬經濟區，對我國的安全和人民的安全是一個嚴重的問題」。他進一步提出抗議稱，「中國的行動對該地區和國際社會的和平與穩定產生了嚴重影響。」

報導說，中共解放軍自4日中午起在台灣周邊進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。相關海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域，其中高雄外海的演訓區域離陸地不到20公里。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）分析，解放軍公布的6個演訓區域，當中接近基隆與高雄外海的3處已劃入台灣領海範圍內。他形容這是明顯地在錯誤的地點升高挑釁。

另據《共同社》報導，多名日本政府相關人士透露，原定4日下午在柬埔寨實施的日本外相林芳正與中國國務委員兼外長王毅的會談，日中兩國政府已決定取消。報導說，可能是台灣局勢產生了影響。

專屬經濟區又稱經濟海域，是指國際海洋法中為解決國家或地區之間的因海域爭端而提出的一個區域概念。它是指領海外的鄰接區域，從測算領海寬度的基線量起，不應超過二百海里（370.4公里）。專屬經濟區所屬國家具有勘探、開發、使用、養護、管理海床和底土及其上覆水域自然資源的權利，對人工設施的建造使用、科研、環保等的權利，但其它國家在區域內仍然享有航行和飛越的自由，以及與這些自由有關的其他符合國際法的用途。此一經濟海域並非領土的範疇，卻可以算是國家主權的延伸。