氣象專家吳德榮今天「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(4日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週日(5至7日)台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢。今日各地區氣溫：北部24至35度，中部22至35度，南部23至36度，東部22至37度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一至週三(8至10日)東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後有局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。下週四(11日)天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週(7)日20時南海又有「季風環流」(monsoon gyre)逐漸成形，有利「熱帶擾動」在其中發展；下週三(10日)20時「熱帶擾動」已通過雷州半島。各國模式皆顯示，有發展成颱的機率，應持續觀察。