天鈺(4961)今(5)日舉辦法人說明會，受到大環境逆風衝擊，單季營收、獲利均呈現季減、年減，單季每股盈餘4.04元，值得注意的是，天鈺在庫存水位上，相較同業穩住，並未出現明顯拉升，董事長林永杰表示，其實天鈺在去年就已經提早因應，展望第三季，預計營收應該還是會下滑，第四季則有在終端市場的回溫狀況。

天鈺第二季營收為53.97億元，季減少9.47%、年減少8.05%；單季淨利為8.89億元，季減少44.69%、年減少53.9%；歸屬母公司業主之稅後淨利7.51億元，季減少50.21%、年減少57.06%；單季每股盈餘4.04元。單季毛利率為37.75%、季減少7.43個百分點、年減少9.43個百分點；營業利益率21.41%，季減少11個百分點、年減少16.49個百分點。

天鈺第二季產品別來看，顯示器驅動IC占比營收50.32%、電源管理IC占比營收13.93%、Mobile IC占比營收20.09%、其他相關半導體占比營收15.22%。

顯示器驅動IC部分，天鈺表示，第二季顯示器驅動IC營收相較第一季表現，TV轉為正向，其餘NB、MNT及中尺寸則是因需求轉弱呈現衰退；營收相較去年同期來說，NB維持成長，中尺寸、MNT及TV則是衰退。目前整體大尺寸市場然修正，天鈺加速在新產品、新應用佈局並生產更具競爭力的產品，持續擴張市場佔有率工控、車載新產品將在第四季量產。

電源管理IC部分，天鈺表示，第二季電源管理IC合併營收相較第一季主要成長動力來源為Switch、Mobile PMIC、EPD PMIC儘管雖季、年都呈現營收減少，但許多產品線還是季增、年增，原因包含先前已經先修正的產品線領先止穩及持續擴張市佔率所致。

Mobile IC部分，天鈺表示，第二季Mobile IC合併營收相較第一季主要成長動力來源為TDDI、SDDI，相較去年同期成長動力來源為TDDI，也預計本季開始會有FHDDD及DDI開始貢獻營收。

其他相關半導體產品，天鈺表示，第二季相較第一季主要成長動力來源為ESL/TCON ESL及T-CON持續受惠於市佔率擴張，EPD因總體經濟因素影響需求呈現衰退；相較去年同期成長動力主要為ESL、T-CON，目前T-CON銷售持續表現良好，呈現穩定成長。

去年第三季為天鈺營運高峰，其後就在大環境就持續轉弱，加上今年烏俄戰爭、通膨等因素，而天鈺早自去年就提早採取因應措施，也因此，天鈺在庫存上並未出現明顯增高，第二季平均銷貨天數為96.27天，反倒第一季96.65天小幅下降，相較同業健康。

董事長林永杰表示，其實早在去年就觀察到，儘管當時業界庫存偏低，但事實上多是因為塞港、塞船所致，故天鈺當時就提早做準備，包括和產能供應商溝通無法再有這麼高的投片量，也度客戶端在價格上祭出較有吸引力的價格，加強客戶拉獲意願，這也是當下天鈺庫存可以相較同業壓力較小的關係，可以更具競爭優勢，當然，這也使得天鈺是數家競業中，在去年毛利率唯一沒逾50%的。

展望第三季，林永杰表示，天鈺第三季營收下滑機率大，至於第四季，還是要看終端庫存消化狀況，目前看到很多終端都有在釋出優惠，希望這些力道都可以發揮，如此將對第四季營收將會更有利。