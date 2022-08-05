考量目前貿易逆差擴大以及匯價走貶下，印度央行5日決定再度調高利率，同時這也是4個月內第3次升息。

從5月份開始真正執行貨幣緊縮後，5日印度再將基準貸款利率提高50個基本點至5.4%，回到疫前2019年8月的水位。印度央行指出，通膨大漲以及全球經濟成長趨緩，影響性已漸漸浮現。

印度是全球幾個能迅速從新冠疫情中強力復甦的國家，但在大宗物資價格尚未回落下，現在也面臨著成本大增的壓力。上周，IMF(國際貨幣基金組織)就把印度本財年GDP估值從4月做的8.2%下修至7.4%。

另外，美國在過去幾個月強勢表態下，印度匯價大幅貶至80以下，美元兌盧比再創新高。印度央行認為，從4月開始以來，盧比價格比其它新興市場的要好得多，並且走勢相對平穩，兌美元僅貶約4.7%。

印度7月貿易逆差暴增至前所未見的310億美元，較2021年同期106億美元，快高出3倍。因為大量進口石油相關產品以及主力能源煤炭，進口是出口至少兩倍以上。

2022前6個月，印度CPI(消費者物價指數)一直超過當地央行2%至6%目標範圍，4月高達7.79%創8年新高，6月稍微降至7.01%。至於本財年GDP預估，印度央行維持在7.2%不變，並將CPI預測一樣訂在6.7%。

聯準會大幅升息之下，加速資金外流步伐，外資在2022上半年，從印度股市以及債市中共提走300億美元左右。在印度央行5日決定升息後，印度Sensex股市基本上都在平盤以上游走。