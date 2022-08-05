藝人安妮的前經紀人趙崇伶，因一再以佯稱舉辦玖壹壹、劉德華等人演唱會，詐騙投資款遭判刑定讞。檢察官再查出，她在2017年間又誆稱籌辦韓團BTOB、VIXX演唱會、韓國藝人蘇志燮來台見面會，向投資人詐騙600萬元落跑，投資人提告後，因未到案一度遭通緝，台北地檢署5日依詐欺罪起訴趙女。

綽號「美寶」、「mable」的趙女，曾是汎迪娛樂、汎迪國際廣告、麥斯平方文創等公司負責人，擔任過名模Akemi香月明美及安妮的經紀人，但她因財務困難，佯稱2017年11月，要在南港展覽館舉辦玖壹壹演唱會，向李姓當舖業者詐騙100萬元，另謊稱要辦韓團BTOB來台演唱會，向某公司詐騙300萬元，趙女去年被判刑1年4月定讞。

趙女另於2018年佯稱有管道取得林俊傑演唱會門票，騙2位歌迷買9張門票，得手4萬多元；2019年佯稱將舉辦香港藝人劉德華演唱會，詐騙80萬投資款；另以舉辦VIXX演唱會，詐騙400多萬元，日前被法院判刑6年；另6個月得易科罰金，案件可上訴。

由於趙女一再行騙，日前不少被害投資人提告，檢方查出，趙女另於2017年佯稱籌辦韓團BTOB、VIXX演唱會、韓國藝人蘇志燮來台舉行見面會，詐騙600萬元，檢方偵辦期間趙女一度未到案遭通緝，北檢今再依詐欺罪起訴她。