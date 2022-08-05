聯詠(3034)今日舉辦法人說明會，儘管第二季營收未達財測，但上半年仍賺逾3個股本，展望第三季，聯詠副董事長王守仁坦言，大環境持續逆風，聯詠第三季營收恐下滑逾3成，包括TV、 PC以及手機等產品都將進入修正。

聯詠第二季營收314.61億元，季減少13.84%、年減少7.77%，營收未達財測；稅後純益84.87億元，季減少23.79%，年減少13.28%；每股稅後純益13.95元。單季毛利率47.62%，季減少3.11個百分點，年減少2.71個百分點，單季營益率31.74%，季減少4.63個百分點，年減少3.42個百分點。

聯詠累計上半年合併營收為679.72億元，年增12.3%，歸屬母公司業主淨利為196.21億元，年增加25.2%，每股純益為32.25元，賺進逾3股本。

副董事長王守仁表示，聯詠第二季受到全球通膨加劇、疫情干擾以及消費性電子降溫，衝擊聯詠營收表現未達，毛利率也是因為產品成本上升、售價下滑所致，以第二季來說，手機產品營收下滑比較大，SoC(系統單晶片)下滑幅度比較小；毛利率部分，則主要是受到面板驅動IC、手機TDDI價格影響較大，SoC價格波動較小。

展望第三季，王守仁表示，大環境持續受到通膨、升息，還有疫情等變數，總體經濟不振，導致消費性是市場還是疲軟，預計第三季營收落在191~203億元、35.5%~39.3%，毛利率區間為42%~44%，營業利益率為23%~25%。