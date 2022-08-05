近來台灣人被騙到柬埔寨當詐騙集團事件層出不窮，儘管派員至機場宣導，網友們也不斷接力轉發消息，但仍有台幹看到，金邊機場依舊出現從台灣「進口」的大批小鮮肉，相當傻眼。

根據《TVBS》報導，一名長期在柬埔寨工作的台幹表示，自己4日準備搭機前往柬埔寨時，看到數十名台灣年輕男性聚集在一起，同樣準備前往柬埔寨。被問到要去柬埔寨做什麼時，大家異口同聲回答去觀光。

該台幹說，過往沒遇過和這麼多台灣年輕人同機印象，極可能與近日柬埔寨的報導有關。抵達金邊機場後，這批人就聚集起來等待拿取行李。他表示，近日報導不少，當地友人向他透露，指出現在集團疑似為免打草驚蛇，還會先飛到泰國，再輾轉至柬埔寨。

根據警政署估計，根據航班資料來算，有2000多名台人被拐賣到柬埔寨，若算上黑數恐達5000人，但官方僅在台獲報141起，並在機場攔阻17人，也就是說，有超過9成被禁錮在當地，回不了台灣。