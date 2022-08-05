今日稍早來自香港網域的網頁內容，指涉民進黨多次支付美國公關公司Gephardt聯繫遊說裴洛西，民進黨發言人謝佩芬今表示，此為子虛烏有之事，該網頁內容為假訊息且誤導視聽。針對刻意轉傳者，民進黨將蒐集相關資料後報警提告，以正視聽！

謝佩芬表示，民進黨並未編列支付公關公司的遊說預算，與Gephardt公司也並無任何合作案。從美國司法部外國代理人登記法（Foreign Agents Registration Act）網站搜尋，也並無民進黨支付任何公關公司之資料，任何人都可以自行上網查證。尤其該網頁引用的文件，指民進黨曾三次支付Gephardt，經查證係為造假，根本不存在。外交部也已針對此一偽造之文件進行澄清。

謝佩芬強調，請特定人士停止轉傳錯假訊息，勿再浪費社會資源。

謝佩芬也重申總統蔡英文日前的談話強調，中國勢必會密集進行訊息戰，包括對台灣的公私部門進行資安侵擾，以及透過錯假訊息，造成我們的民心紛擾。希望所有的媒體朋友多加查證，不輕易引用，也請國人同胞提高警覺。