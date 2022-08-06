今(6)日早上行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜再度同台，一同前往新北市淡水區視察「淡北道路工程規劃」，蘇揆在致詞的時候一度暗酸侯友宜「爭功諉過」；對此林佳龍表示，政績是大家的，不要去怕講到別人也有貢獻，過去我當交通部長時很感謝我，不能因為現在自己變競選者就絕口不提。

林佳龍表示，政績是需要分享的，不要去怕說講到別人也有貢獻，過去我當交通部長時很感謝我，現在我變成新北市長競爭者就都絕口不提，還說跟林佳龍有什麼關係，但其實越多人參與，地方建設的成績就像是大家共同的成果。

他指出，就像前一陣子，有很多老舊校舍重建，以及立體停車場的新建，那些經費大部分也是來自前瞻基礎建設，其中也包括交通部的預算，所以地方政府努力去爭取，也要加強執行力，不然的話現在確實工程延宕，造成興建越來越困難。

林佳龍說，自己是期待這場競爭，侯友宜能訴諸政績，我方也提出新的政見，大家有一場君子之爭，讓市民能夠在這一個民主的選舉競爭當中，做出最好的選擇，也讓城市的進步，可以像接力賽一樣，一棒接著一棒的接下去。