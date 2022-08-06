機車騎士上路還「拖著這物」路人全嚇壞 目擊者：還要命嗎？（翻攝自臉書「爆廢公社」）

從醫院逃出來？有網友在路上目擊1名男騎士一邊騎車一邊「拖著點滴架」，點滴架的輪子跟著在地上滾動，目擊的網友錄下影片問「到底要命還是不要命啊？」其他網友留言「點滴跟人生，看哪個先到盡頭」、「女友打來說家裡沒人」、「我比較想知道點滴架的輪子是哪一牌的！這麼耐操」。

該網友在臉書「爆廢公社」發表影片，1名轎車內副駕駛座民眾在路邊目擊1名男機車騎士竟一邊騎車，左手竟一邊「推著點滴架」，疑似還正在施打點滴，車速不慢，過程中男騎士還轉頭看了一眼點滴架，恐怖行為馬上引起其他路人、駕駛注目，原PO嚇壞拍下影片分享。

有網友在路上目擊1名男騎士竟邊騎車邊「拖著點滴架」，點滴架的輪子就跟著在地上轉，該網友錄下影片稱「到底要命還是不要命啊？」（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友發文說「一邊危險駕駛，一邊打點滴，你到底要命還是不要命啊？你搞得我好亂啊！大哥」；其他網友紛紛留言笑翻「這一路騎來，點滴在心頭」、「不是啊大哥…你可以放腳踏啊」、「點滴跟人生，看哪個先到盡頭」、「輪子數量勝過一切」、「三個支點很穩固」、「女友打來說家裡沒人」、「我比較想知道點滴架的輪子是哪一牌的！這麼耐操」、「太勵志了，一路玩到掛」。

也有不少人認為此舉會造成醫院困擾，「雖然很好笑，但這位先生你可以走正常請假流程嗎？或是簽個AAD（急診自動出院）啊！當班主護都要哭了」、「這是捲點滴遣逃嗎」、「偷跑出來的吧！？請假都會拔！他這樣護理師找不到很頭痛欸」。