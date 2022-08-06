嘉義市府搶修啟明路擋土牆落石，隔天修復。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市4日暴雨造成多處積淹水，演變成選舉口水戰，民進黨嘉義市長參選人李俊俋6日提及去年時雨量沒有今年大，也有淹水，再質疑市府治水不力；市府重申市府團隊的努力不能被抹煞，會持續努力；國民黨市議員張秀華表示，去年淹水的地區今年沒淹，就是治水有成。

李俊俋指出，市府認為4日時雨量116毫米是2015年以來最大時雨量，排水不及才淹水，但去年8月2日時雨量約84毫米，遠東街、重慶二街一帶也淹水，還有汙水下水道用戶接管率低，雨水下水道無法有效導流瞬間的雨（汙）水量。

市府重申，汙水下水道是用來收集排放生活廢水，雨水下水道是收集排放雨水，不同的作用、不同的管路，不要混為一談，市府建置雨水下水道的長度是以前3倍，清淤量1.3倍。

市府表示，4日強降雨暴雨造成積淹水，黃敏惠市長很不捨市民受淹水之苦，雨變小後水就消退，市府團隊排除障礙、清理環境，市府長期致力治水清淤的努力不希望被抹煞，也會繼續努力。

國民黨嘉義市議會黨團總召張秀華指出，汙水下水道、雨水下水道是2種不同用途的管線，混為一談就貽笑大方了，遠東街、重慶二街低漥地區積淹水問題，經她與里長及市府團隊努力，獲得當地居民支持，改善排水管線，已不淹水了。

國民黨籍嘉義縣議員詹琬蓁也說，汙水下水道跟淹水有什麼關係？拿來相提並論無異是「竹篙湊菜刀」，嘉義縣市生活共同圈，治水應該是縣市一起檢討找對策。