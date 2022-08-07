我國代表隊在U12世界盃少棒賽拿下季軍，蔡英文總統今晚表示，今天的比賽我們曾經幾度落後，最後以9比5奪勝，拿下本屆季軍。她要再次謝謝大家的精采表現，在這一屆U12賽事中冷靜面對危機、展現永不放棄的精神，帶給大家滿滿的感動。

蔡英文在臉書恭喜台灣小將勇奪U12季軍！她說，今天的U12世界盃少棒賽季軍賽非常精采，台灣小將個個在賽場上發揮光芒，雖然今天的比賽，因為大雨中斷兩個多小時，我們的分數也曾經幾度落後，但都沒有因此澆熄台灣小將的得勝決心。我們憑著強勁的打擊、堅強的韌性，最後以9比5奪勝，拿下本屆的季軍。

她再次謝謝大家的精采表現，在這一屆U12賽事中冷靜面對危機、展現永不放棄的精神，帶給大家滿滿的感動。也要謝謝台南市長黃偉哲及台南市府團隊的投入，讓這次的比賽更順利圓滿。「我也要請各位選手好好休息，繼續帶著笑容、開心迎接未來的每一場球賽！」