嘉義縣長翁章梁慰問搜救人員辛勞。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁讚揚搜救人員是英雄。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁提供熱食溫暖脫困遊客的心。（嘉義縣消防局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷滑水道因溪水暴漲，今天下午近5點傳出有17名遊客受困，消防局獲報後出動15車34人趕往現場搶救，晚間17人全數救出，安置在中埔分隊，縣長翁章梁到場關心，稱許搜救人員「你們都是英雄！有你們真好！」，並提供熱粥及薑湯給脫困遊客及搜救人員用餐。

嘉義縣消防局下午16時54分獲報，17名民眾受困於番路鄉葫蘆谷滑水道，立即派遣三和、番路、梅山、大埔、竹崎、梅山及雙福等分隊總計15車34人前往。

發現17人各是6人及11人兩團旅遊團，受困於葫蘆谷滑水道及滑水道下游河岸，消防人員徒步抵達受困地點，在11人與6人受困處架設繩索協助脫困。

搜救行動持續到20時33分，17名遊客全數救出，都意識清楚、無外傷，先接送至中埔分隊休息。

翁章梁獲悉全員救出脫困，備感欣慰，晚間帶著熱粥及薑湯到中埔分隊關心，慰問遊客及搜救人員，更感謝消防人員的努力，直呼「你們都是英雄！有你們真好！」。

翁章梁呼籲近期氣候不穩，山區午後容易發生雷陣雨或暴雨，前往山區的民眾需特別注意天候狀況，並避免相關水域活動，同時留意自身身體狀況。