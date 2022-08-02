消防局表示，此次創意宣導競賽包含主題話劇、宣導影片及創意教具三大項。（李奇叡攝）

新北「義消防宣創意宣導競賽成果發表暨績優人員表揚典禮」今晚舉辦，市長侯友宜親自到場，表揚績優隊伍以及服務滿20年、年度協勤時數最高、居家訪視戶視最多的人員，向他們的奉獻表達感謝。

典禮今晚6時30分在市府6樓大禮堂辦理，此次表揚人員包含熱衷志工服務的莒光防宣侯素珠，她服務時數滿2500小時，曾榮獲內政部業務志願服務金質獎；2007年加入防宣團隊的新莊防宣林寶珠，每月安裝高達50只住警器，在維護民眾居家安全上不遺餘力。

侯友宜說，安居樂業一直都是新北市府施政重點，感謝義消防宣人員為市民安全無私奉獻，也呼籲民眾若遇警義消人員進行居家訪視時，能多給予認同、鼓勵，盼政府和民間能共同努力，將災害發生率降到最低。

新北市消防局表示，新北義消防火宣導隊成立至今逾22年，目前有1大隊、5中隊、28義消防宣分隊，共計806位義消防宣人員，長年深入民眾家中宣導用火用電安全，並協助5樓以下老舊公寓安裝住宅用火災警報器。

消防局指出，目前新北已安裝住警器的達56萬6561戶，其中弱勢族群達6萬4062戶，均是全國最多，預警成功305件也居於全國第一，讓新北市近4年火災件數大幅下降27％，防宣成效顯著。

另外，防宣人員今年於疫情再度爆發期間，主動至16區衛生所協助民眾電話關懷及諮詢服務，總計支援近500人次，逾3600小時。

消防局表示，此次創意宣導競賽包含主題話劇、宣導影片及創意教具三大項，從40個隊伍中選出14組優選作品，分別由民生分隊、永和分隊、國光分隊奪下冠軍。

民生分隊在主題話劇中，自製延長線插座道具，生動宣導「高功率電器不共用插座，避免過負載起火」；永和分隊宣導影片則從編劇到剪輯都由志工一手包辦，並透過全台語配音，讓長輩理解面臨火災時如何應變逃生；國光分隊的創意教具則結合轉盤、大風吹及迷宮等孩童喜愛的遊戲，教導民眾住警器功能和使用方法，以及火場逃生要領。