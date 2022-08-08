鉅橡（8074）2022年上半年合併營收7億元、營業利益1,908萬元，營收成長獲利減少，係認列訴訟案經法院判決之相關損失1,104萬元，此為一次性認列損失，且已全數提列完畢，整體獲利表現在匯兌利益挹注下，歸屬於母公司稅後淨利2,564萬元，每股稅後盈餘0.32元。

鉅橡美耐板業務發展有成，上半年營收較去年同期大幅成長70％，公司主力產品已在建材市場廣泛應用，產品知名度提升，帶動市場漣漪效益，以期產業規模向外擴大，公司憑藉在地生產，客製化接單交貨，將持續擴張產品線，強化接單能力，以提升服務，維持營收穩健向上。

因中國大陸已正常復工復產，PCB耗材出貨穩健，加上美耐板業務增單生產，帶動鉅橡7月合併營收維持1.13億元，與上月相較持平，較去年同期則成長2.5％，累計1～7月合併營收8.13億元，年增率2.1％。

展望下半年，全球通膨、經濟面臨下行風險，排擠消費性電子需求，公司將謹慎觀察市場調節庫存水位的變化，以期PCB產業於5G、AIoT、HPC與消費性電子新品需求，帶動公司PCB耗材出貨量，並加大美耐板服務，面對原物料價格居高不下，將透過彈性調整產品銷售組合，降低原物料漲價的不利因素，全年營運維持穩健。