桃園市長選戰藍綠白積極備戰，其中國民黨參選人張善政昨天展現團結，與議長邱奕勝與立委呂玉玲同台互相加油喊凍蒜，但近期的網路溫度計民調中，民進黨參選人林智堅仍贏過張，外界認為是近期中共軍演氛圍所致，張善政說，民調數字上上下下，一向都是平常心以對，就是繼續努力，一步一腳印往前走就是了。

國民黨今天再召開新竹市的「五人幫標案記者會」，抨擊新竹的將軍村再度由「零經驗」廠商得標，與新竹棒球場如出一轍，民進黨桃園市長參選人林智堅7年多來，重大公共工程的安全性、可靠度在哪？而張善政昨天也與邱奕勝、呂玉玲同框展團結，讓藍營支持者認為是分進合擊提升選情。張善政說，黨籍議員一起造勢，找出一些施政上對方的問題，這個是選舉過程裡就是分競合擊，彼此搭配一定會贏得最後的選戰。

針對下一階段會端出什麼政策牛肉？張善政說，會慢慢端出政策，像今天是父親節，就會有一些托育、顧老的政策，臉書上很快就會發布。像是今天到楊梅區的地方見面會，就是要聆聽楊梅鄉親關心的一些事情，也會納入政見。

對於共軍實彈演訓對台海的影響及是否會影響藍營選情？張善政則說，非常不樂見這樣的現象。