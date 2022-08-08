男子吳國昌找部屬、親友擔任人頭股東與負責人，成立中信昌公司，從事「以租代售露營車加盟專案」等業務，非法吸金19億多元，台灣高等法院更二審依非法經營銀行業務罪將吳男判刑8年6月，可上訴。

判決指出，吳國昌2007年起與周姓同居女友等人，共同成立中信昌公司，他找來律師鑑證使投資人信任公司是合法收受存款，再將公司分成業務、飯店、房地產三大部門，對外招募會員騙取投資或加入股東吸金。

吳國昌收取中信昌向投資人所吸收的資金後，只將1億多元用在公司原計畫的露營車或飯店經營事業，其他23億多元擅自挪用充作自己投資股票資金，及支付酒店消費、同居女友生活費等其他用途，檢方接獲檢舉後偵辦，將吳男等人起訴。

一審台北地方法院將吳國昌判刑14年，高院更二審認為吳男吸金讓眾多投資人巨額積蓄化為灰燼、負債累累，重新計算犯罪所得，依其犯行經量刑後將他判刑8年6月。全案可上訴。