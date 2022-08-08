民眾黨新竹市長參選人高虹安8日在父親節這天，至新竹市百歲爺、現年102歲的林嘉湧家探望林爺爺，並為身穿博士服帽的爺爺撥穗，兩人和華山基金會的志工們開心切蛋糕同慶父親節快樂，高虹安也承諾當選市長一定要讓新竹高齡長者過的開心。

面對高齡化社會來臨的福利政策，高虹安認為，因為醫療的進步加上少子化，台灣高齡化社會來臨，國發會預估2040年台灣扶老比即會超過50％，中央和地方良好的長照政策就十分重要。

她也強調，高齡化問題越來越嚴重，不是以目前老年人口去計算老人福利支出，即使老人福利政策都不變，預算支出也會越來越高。

她上任後會續發安老津貼，同時規畫升級目前的敬老愛心卡，抵用金額跟適用範圍更廣，可用來搭乘大眾運輸工具、抵用國民運動中心、敬老餐，並規畫與醫療院所跟藥局合作，抵用掛號費跟一些限定的醫療用品，讓65歲以上的市民獲得更好的照護。

此外，高虹安表示，政府應盡力去提升老人家的生活環境與尊嚴，降低三明治世代扶老壓力，「提升日照中心的照護量能」是目前最急迫準備的事情，是今天不做明天會後悔的事，期許當選市長後，能讓長輩們在新竹市可以過的更有尊嚴和幸福。