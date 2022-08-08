智伸科(4551)第二季合併營收22.90億元，年增2.06％，營業利益為4.22億元，稅後淨利3.59億元，年增23.24％，創單季新高，每股盈餘3.11元；累計上半年合併營收為46.28億元，年增2.71％，營業利益為7.82億元，稅後淨利6.84億元，年增8.1％，每股盈餘5.93元。

上半年面臨大陸疫情封城、車用晶片短缺，迫使品牌車廠減緩對汽車供應鏈的整體拉貨力道，使得智伸科上半年汽車產業營收呈年減16％，但醫療、運動產品表現不弱，彌補汽車產品下滑，上半年電子、醫療、運動三大事業營收之占比分別為15.52％、11.43％、19.71％。

上半年毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為26.63％、16.90％、14.77％，毛利率相較去年同期27.2％下滑，主要嘉興新廠開始投入所產生的成本，在產能未達規模經濟下，短期影響毛利率。

智伸科7月合併營收7.94億元，年增14.69％，主要汽車事業營收逐步恢復正常，前7月累計合併營收54.26億元，年增4.31％。

下半年為傳統汽車產業旺季，大陸政府持續推廣新能源車下鄉政策、減半徵收車輛購置稅的優惠政策等刺激消費者購車，第三季雖然有傳統暑休因素，但訂單能見度不差，配合醫療、電子等其他事業體今年以來一直維持成長，有助於下半年繳出優於上半年成績。