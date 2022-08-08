連接苗栗火車站的「苗栗火車頭園區」工程施工中，有民眾反映，工程中的空橋施工圍籬簡陋、照明不足，恐造成行經旅客受傷。站方今天指出，將向施工單位反映進行改善。

讀者尤姓女子向媒體投訴表示，日前晚間8時許，搭乘台鐵列車到苗栗車站，自西站出站後「沿著施工圍籬走出來烏漆嘛黑根本沒有照明」，天色昏暗，老人、小孩提著行李容易跌倒。

記者實地前往發現，因應空橋施工，旅客要前往西站位於1樓的廁所、無障礙電梯時，都必需從空橋下僅約1米寬的臨時通道經過。

尤姓女子指出，通道只以簡便黑色麻布像窗簾一樣圍起來，上方未設置防護網，擔心工程的鋼筋、螺絲會隨時可能掉落，加上西站風勢本就很大，「還以為到了第三世界落後國家車站」。

尤姓女子反映，苗栗火車站西站時鐘拆除許久，至今未裝回；車站月台須先上樓再下樓，以及第1月台閘門只出不進、舊車站大廳沒有冷氣等問題，引發旅客埋怨。

對此，台鐵苗栗站站長吳兆迪告訴中央社記者，讀者反映施工部分為「苗栗火車頭園區」連接西站2樓平台空橋工程，因施工設置臨時通道，相關圍籬、照明亮度若有不足，會轉請施工單位加強改善。

吳兆迪指出，苗栗火車站因採跨站式站房設計，剪收票口都在樓上，車站設有無障礙電梯；至於第1月台是基於便民，向上級爭取1台刷卡機，讓持悠遊卡等票證旅客可就近出站。

另外，冷氣部分，目前僅能就東、西側玻璃帷幕加裝隔熱貼紙，局內也已採購2台大型水冷扇，近期也請廠商評估加裝2台大型排風扇，加強降溫及空氣流通。

「苗栗火車頭園區」範圍約1.8公頃，整體計畫涉及台鐵局、營建署等不同部會。（編輯：戴光育）1110808