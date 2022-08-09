彰化縣政府為完善社會安全網，推動「全民雞婆心運動」結合縣府各局處單位體系，跨局處橫向溝通，9日在縣府中庭舉辦誓師大會。（吳建輝攝）

彰化縣政府為完善社會安全網，推動「全民雞婆心運動」結合縣府各局處單位體系，跨局處橫向溝通，9日在縣府中庭舉辦誓師大會，王惠美表示，「全民雞婆心運動」從縣府各局處、鄉鎮公所、村里長、慈善單位等合作，建構完善的社會安全網，公私部門共同守護鄉親安全。

彰化縣政府推動全民雞婆心運動，包括社會處、衛生局、勞工處、教育處、民政處、警察局、司法、檢調各鄉鎮公所、村里長、慈善單位、民間團體及社區代表等，針對縣內脆弱邊緣戶問題進行訪視掌握，共同擔任社區守門員。

王惠美表示，要發揮雞婆心有三要點，1心：主動關心、2察：察覺異樣、3通報：儘速通報，提醒民眾發現身邊的親友有家庭經濟陷困需幫忙，通報不分你我，可以透過網路「關懷e起來」通報外，也可以撥打113、119、110或衛福部1957福利諮詢專線。

王惠美說，縣府由社會處、勞工處、衛生局組成宣講團，至各鄉鎮市公所辦理「強化社會安全網宣導及教育訓練」，來提升各單位對於通報責任以及對安全網工作的認知，也呼籲大家能夠雞婆一點，共同攜手建構安全的生活環境。

縣府社會處表示，若民眾在經濟、家庭等方面出現問題，一定要勇於向外求援，社會安全網有許多資源、管道能提供協助，從預防的角度及早挖掘出各種風險因子，適時給予多元化的支持服務，希望能「把社會安全網的漏洞補起來，把過去沒接住的人找出來」。

王惠美還強調，我們希望讓縣民共好，不同以往僅提供金錢補助，還是針對個案協助失業者就業，有疾病者則由衛生局介入就醫治療，幫助脆弱邊緣家庭對症下藥，給予他們最需要的幫助，協助自食其力，也讓他們的人生更有意義。