台海緊張情勢升溫下，市場資金偏觀望使籌碼轉弱，國泰投信指出，聯準會升息後，投資人聚焦企業財報表現，短線震盪下具殖利率保護的配息型ETF更受青睞，以國泰永續高股息ETF（00878）、國泰股利精選30ETF（00701）與國泰台灣5G+ETF（00881）來說，6月交易人數逾11萬人（11萬2,952人）。

國泰投信分析，針對通膨高漲與鷹派升息的影響，前陣子股市已陸續反映，美國聯準會接下來會到9月才有進一步行動，故在此政策空窗期，台股有機會從底部向上，操作上可留意營運穩健、除息行情下的高殖利率標的。

國泰投信指出，國泰股利精選30ETF（00701）與國泰永續高股息ETF（00878）偏向價值型的投資組合，持股以電金傳均衡配置為主，因為兼具抗跌隨漲的特性，操作上可定期定額布局。根據臺灣證券交易所資料顯示，2022年以來定期定額戶數成長顯著，截至6月底，00878增加39,986戶，成長幅度達101.26％；00701增加3,388戶，成長幅度達70.57％，可見投資人肯定兩檔ETF追蹤指數的設計邏輯，願意以存股的方式長期投資。

國泰投信ETF研究團隊指出，觀察近五年台股下半年表現，代表科技族群的電子類指數平均含息報酬為6.8％，優於台灣加權報酬指數的5.7％，也印證隨時序邁入下半年科技產業旺季，相關族群表現也有機會出現反彈，建議投資人可留意經營穩健、上半年已跌深的科技型ETF，逐步增加成長型標的投資比重，以國泰台灣5G+ETF（00881）為例，成分股亦有參與蘋果供應鏈，如台積電、鴻海、大立光、欣興、和碩、南電等，持股權重達49.97％，在「蘋果光」的照射下，00881未來表現可望更加耀眼，同時也是國內目前唯一具有收益分配的5G主題ETF，有股息作為市場震盪下的緩衝墊。

國泰投信提醒，投資人參與ETF配息時，應留意「股息殖利率」並不是篩選標的時的唯一指標，因為ETF的股息率其實並不代表「總報酬率」，投資組合的體質與基本面，也是應同步留意的。畢竟取得配息之後，ETF的長期走勢也能穩健向上，才是真正能將「配息率」轉換為「報酬率」，股息、價差都賺到。