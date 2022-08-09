新北市新店區今（9）日一早發生重大車禍，一名74歲吳姓女騎士被內側車道小客車擦撞倒地，當場失去呼吸心跳，後續送往新店耕莘醫院急救，由於顱內出血、左肺挫傷，狀況仍不樂觀，事件細節仍待警方進一步釐清。
這起意外於今天早上9時發生在新店區安康路二段，小客車當時行駛於內側車道往新店方向，擦撞同向機車，吳女倒地不起，警消獲報趕抵，將吳女送至新店耕莘醫院開刀急救，目前已轉往加護病房觀察治療，情況仍不樂觀。
警方調查，小客車駕駛66歲張男以及吳女皆無酒駕，事發原因及肇責歸屬仍待進一步釐清。
新北市新店區今（9）日一早發生重大車禍，一名74歲吳姓女騎士被內側車道小客車擦撞倒地，當場失去呼吸心跳，後續送往新店耕莘醫院急救，由於顱內出血、左肺挫傷，狀況仍不樂觀，事件細節仍待警方進一步釐清。
這起意外於今天早上9時發生在新店區安康路二段，小客車當時行駛於內側車道往新店方向，擦撞同向機車，吳女倒地不起，警消獲報趕抵，將吳女送至新店耕莘醫院開刀急救，目前已轉往加護病房觀察治療，情況仍不樂觀。
警方調查，小客車駕駛66歲張男以及吳女皆無酒駕，事發原因及肇責歸屬仍待進一步釐清。
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