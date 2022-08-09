駐台外交人員參觀國民法官模擬法庭。台北地院提供

台北地方法院9日起舉行國民法官模擬法庭，審理外國人在台犯罪案，特別邀請外交部，及美國在台協會、日本台灣交流協會等駐台外交人員參與模擬法庭及交流座談會，讓各國外交人員進一步了解即將實施之國民法官新制精神及實際運作，並與我國司法人員進行交流。

司法院許宗力院長致詞歡迎各界前來參與本次模擬法庭之各國駐台代表機構及本國來賓蒞臨，並表示國民審判是許多國家普遍採行的制度，不僅彰顯國民主權，也象徵司法審判與社會間密不可分的關係，而我國將於西元2023年1月1日正式實施國民法官制度，國民將走入法庭，和法官一同審理「故意犯罪導致死亡結果」之重大刑事案件。

本次模擬依照司法院函示採取特定議題重點式演練，主要演練重點為外國人在台犯罪時，相關訴訟程序對於外國人之保障（包含司法通譯制度及公設辯護人制度），以及國民法官法施行後，被告為外國人在認定事實或量刑上是否存在差別待遇，暨多數被告在國民法官制度下如何適當妥善有效進行審理。